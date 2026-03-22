Tragedia sulla provinciale tra Bari e Modugno, muore motociclista

BARI - Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13 sulla strada provinciale che collega Bari a Modugno. A perdere la vita è stato un motociclista a bordo di una Suzuki di grossa cilindrata, che si è scontrato violentemente con un’auto intenta a immettersi sulla provinciale da una strada laterale.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, insieme alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza dell’auto coinvolta.

Il motociclista è deceduto sul colpo, e tutti i tentativi di soccorso sono risultati purtroppo vani. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.