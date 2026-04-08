A Palo del Colle totem toponomastici bilingue e con Qr code per i turisti

PALO DEL COLLE - Mercoledì 8 aprile, alle 18.00, in piazza Roosevelt a Palo del Colle saranno ufficialmente svelati dal sindaco Tommaso Amendolara i nuovi totem toponomastici bilingue, realizzati in italiano e in inglese, pensati per rendere i luoghi più significativi del Comune accessibili anche ai visitatori e ai cittadini stranieri.Negli ultimi anni Palo del Colle ha registrato una crescita costante delle presenze e delle visite, grazie alla valorizzazione del patrimonio storico, agli eventi culturali diffusi e a un rinnovato interesse per i borghi dell’entroterra pugliese. L’incremento dei flussi turistici è stato favorito anche dalla maggiore visibilità del territorio, dalla promozione delle tradizioni locali e dal potenziamento dei servizi di accoglienza. Una tendenza che conferma la capacità della città di attrarre visitatori e di proporsi come meta autentica, accessibile e ricca di identità.Il sindaco Tommaso Amendolara, insieme alla sua Giunta, ha fortemente voluto questo intervento che rinnova e valorizza la segnaletica urbana, con l’obiettivo di costruire un percorso informativo diffuso e moderno. I nuovi totem, 56 in tutto, saranno inoltre dotati di un QR code che, inquadrato con lo smartphone, permetterà di accedere a una pagina web, con informazioni e approfondimenti.