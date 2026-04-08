Molfetta, ultimo appuntamento per “Famiglie a Teatro”: in scena “Toc Toc”, storia di amicizia e scoperta

MOLFETTA - Si chiude la stagione dedicata alle famiglie della rassegna Famiglie a Teatro con lo spettacolo “Toc Toc”, in programma domenica 12 aprile alle ore 18 presso la Cittadella degli Artisti, in via Bisceglie 775.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico a partire dai 3 anni, racconta l’incontro tra Nana e Deda, due bambine molto diverse che, tra paure e curiosità, imparano a conoscersi e a condividere uno spazio comune. Una narrazione poetica che affronta con leggerezza i temi della crescita, della gelosia e del riconoscimento reciproco, trasformando una notte “piena di stelle” in un percorso di scoperta emotiva.

Sul palco le interpreti Deianira Dragone e Anna Moscatelli, sotto la regia di Raffaella Giancipoli. Le scenografie, i costumi e la voce fuori campo sono firmati da Maria Pascale, mentre il disegno luci è curato da Michelangelo Volpe. La produzione è a cura de La luna nel letto in collaborazione con AulaLuna – Casa dello Spettatore.

In occasione dell’evento è previsto anche un laboratorio creativo gratuito dal titolo “Le scatole della felicità”, curato da Giulia Petruzzella del Teatro dei Cipis e Anna Lisa Roselli, in programma un’ora prima dello spettacolo. L’attività è a numero chiuso e richiede prenotazione, con la presenza obbligatoria di un adulto.

La rassegna si inserisce nel progetto Rinascenza, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta, confermando il ruolo della Cittadella degli Artisti come spazio di riferimento per il teatro dedicato alle nuove generazioni e alle famiglie.