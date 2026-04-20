Alcaraz resta in dubbio per Roland Garros: il prossimo controllo medico sarà decisivo

MADRID - Carlos Alcaraz non scioglie ancora le riserve sulla sua presenza al Roland Garros 2026. A margine dei Laureus Awards di Madrid, il numero 2 del mondo ha spiegato che tutto dipenderà dal prossimo esame medico, definito cruciale per decidere i prossimi passi, mentre il giocatore continua a lavorare con prudenza e pazienza sul recupero dal problema al polso destro.

Il murciano arriva a questo appuntamento dopo i forfait consecutivi a Barcellona e Madrid, entrambi legati all’infortunio accusato durante il torneo catalano. Secondo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore, il fastidio al polso si è rivelato più serio del previsto e ha già complicato la preparazione della sua stagione sulla terra battuta.

Ai Laureus Awards, Alcaraz si è presentato con il polso della mano destra immobilizzato da un tutore rigido, segnale evidente della cautela con cui sta gestendo il rientro. Il suo obiettivo resta arrivare a Parigi nelle condizioni migliori possibili per difendere il titolo conquistato nel 2025, ma per ora la priorità è capire l’evoluzione clinica nelle prossime ore.

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