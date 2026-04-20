Bisceglie si ferma per l’ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi: domani i funerali, proclamato il lutto cittadino

BISCEGLIE - Si terranno nel pomeriggio di domani, 21 aprile, nella parrocchia della Misericordia a Bisceglie, i funerali di Patrizia Lamanuzzi, la donna di 54 anni tragicamente uccisa lo scorso 15 aprile.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il marito, Luigi Gentile, 61 anni, avrebbe prima tentato di strangolarla e poi l’avrebbe spinta dal balcone dell’abitazione al quinto piano in via Vittorio Veneto. Subito dopo, l’uomo si sarebbe tolto la vita lanciandosi dallo stesso terrazzino.

Una vicenda che ha profondamente scosso la comunità cittadina, chiamata ora a stringersi nel dolore e nel ricordo della vittima. In occasione delle esequie, il sindaco Angelantonio Angarano ha proclamato il lutto cittadino.

Il provvedimento prevede bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, la sospensione delle manifestazioni pubbliche fino al termine del rito funebre e l’interruzione delle attività commerciali, artigianali e dei cantieri. Disposto anche il divieto di iniziative ludiche e ricreative su suolo pubblico, in segno di rispetto e partecipazione collettiva al dolore della famiglia e dell’intera comunità.