Lecce-Fiorentina 1-1 al “Via del Mare”: Tiago Gabriel risponde a Harrison, salentini ancora a quota 28

US Lecce

ACF Fiorentina

- Finisce in parità la sfida della trentatreesima giornata di Serie A tra, con il punteggio di 1-1 maturato allo stadio “Via del Mare”.

Primo tempo: Fiorentina avanti con Harrison

La gara si accende subito con il Lecce pericoloso al 12’ con Ndri e al 19’ con Cheddira, senza però trovare il vantaggio. La Fiorentina cresce col passare dei minuti e al 30’ passa avanti con Harrison, bravo a finalizzare di destro in diagonale su assist di Mandragora. Prima dell’intervallo ancora occasioni da entrambe le parti, con Piccoli e Ngom vicini al gol.

Secondo tempo: reazione Lecce e pareggio

Nella ripresa il Lecce alza il ritmo: Coulibaly, Ramadani e Banda sfiorano il pareggio in più occasioni. Il gol dell’1-1 arriva al 25’, quando Tiago Gabriel insacca di testa sugli sviluppi di un cross di Gallo, riportando il risultato in equilibrio.

Nel finale ancora occasioni da entrambe le parti: Ndri per la Fiorentina manda alto di testa da pochi metri, mentre Pierotti non riesce a centrare la porta per il Lecce.

Classifica

Con questo pareggio:

il US Lecce sale a 28 punti , restando terzultimo insieme alla Cremonese

, restando terzultimo insieme alla Cremonese la ACF Fiorentina resta al 15° posto con 36 punti





Un punto che muove poco la classifica salentina, ma conferma una squadra ancora viva nella corsa salvezza.