Lecce-Fiorentina 1-1 al “Via del Mare”: Tiago Gabriel risponde a Harrison, salentini ancora a quota 28
FRANCESCO LOIACONO - Finisce in parità la sfida della trentatreesima giornata di Serie A tra US Lecce e ACF Fiorentina, con il punteggio di 1-1 maturato allo stadio “Via del Mare”.
Primo tempo: Fiorentina avanti con Harrison
La gara si accende subito con il Lecce pericoloso al 12’ con Ndri e al 19’ con Cheddira, senza però trovare il vantaggio. La Fiorentina cresce col passare dei minuti e al 30’ passa avanti con Harrison, bravo a finalizzare di destro in diagonale su assist di Mandragora. Prima dell’intervallo ancora occasioni da entrambe le parti, con Piccoli e Ngom vicini al gol.
Secondo tempo: reazione Lecce e pareggio
Nella ripresa il Lecce alza il ritmo: Coulibaly, Ramadani e Banda sfiorano il pareggio in più occasioni. Il gol dell’1-1 arriva al 25’, quando Tiago Gabriel insacca di testa sugli sviluppi di un cross di Gallo, riportando il risultato in equilibrio.
Nel finale ancora occasioni da entrambe le parti: Ndri per la Fiorentina manda alto di testa da pochi metri, mentre Pierotti non riesce a centrare la porta per il Lecce.
Classifica
Con questo pareggio:
- il US Lecce sale a 28 punti, restando terzultimo insieme alla Cremonese
- la ACF Fiorentina resta al 15° posto con 36 punti