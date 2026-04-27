Atletica, weekend da applausi per la Puglia: 12 medaglie tricolori nei 10.000 metri e tanti successi regionali

BARI – Fine settimana ricco di risultati e partecipazione per l’atletica pugliese, protagonista tra campionati italiani, titoli regionali e gare su strada in tutta la regione. Il dato più significativo arriva dai Campionati italiani dei 10.000 metri su pista disputati a Sulmona, dove gli atleti pugliesi hanno conquistato ben 12 medaglie complessive.

Tra gli assoluti spicca il terzo posto di Pasquale Selvarolo, atleta di Andria cresciuto nell’Atletica Pro Canosa e oggi in forza alle Fiamme Azzurre. Ottimo risultato anche per Giulia Parisi dell’U.S. Foggia Atletica Leggera, terza tra le Promesse.

Grande protagonista il settore master, con numerosi podi e titoli italiani. Giuseppe Santoruvo della Dynamyk Fitness Palo ha vinto tra gli M35, Antonio Bocale della Daunia Running si è imposto negli M60, mentre Francesco Scanzano ha conquistato il titolo tra gli M75. Sul podio anche Sergio Serraiocco, Abdelkrim Boumalik, Luigi Vagnoli, Luigi Foschi e Fulvio Marzocchi. In campo femminile brillano Marisa Russo, terza tra le F45, e Alessandra Camassa, campionessa italiana F70.

A Molfetta, nello stadio Cozzoli, sono stati assegnati i titoli regionali individuali di prove multiple. Tra i vincitori Gioele Paladini nei categoria Allievi, Francesco Salentino tra le Promesse, Michelle Cucinelli tra le Senior e Sofia Sternativo tra le Allieve.

Sempre a Molfetta arrivano segnali interessanti anche dalle gare tecniche. Nel salto con l’asta si mette in evidenza il giovane Gabriele Belardi dell’Elite Academy Bari con un notevole 4.80, mentre Ivan Musicco supera 4.60. Nel triplo primato personale all’aperto per Giacomo Ferramosca con 14.02.

Buone notizie anche dalla marcia, con Adriano Caferra dell’Amatori Atletica Acquaviva terzo nei 5000 metri Allievi alla prova dei Campionati di società disputata a Prato. Ottimi piazzamenti di squadra per il club murgiano in diverse classifiche di categoria.

Grande entusiasmo infine per i Campionati provinciali Esordienti disputati ad Acquaviva delle Fonti, Lecce e Taranto, con centinaia di bambini impegnati tra piste e pedane.

Vivace anche il panorama delle corse su strada e trail. Nelle principali gare pugliesi successi per Stefano Garrisi e Agnese De Luca a Otranto, Luca Casciaro e Silvana Iania alla Castiglione Ecorun, Francesco Caliandro e Francesca Pastore a Brindisi, Valerio Santoro e Libera Francesca Caputo a San Nicandro Garganico.

Nelle mezze maratone domenicali riflettori puntati sulla “Corri con Gioia”, quarta prova del Corripuglia, dominata da Jean De Dieu Butoyi tra gli uomini e Domenica Capozzi tra le donne, con oltre mille classificati. Ad Andrano, nella “Terre a Levante”, vittorie per Biagio Riso e Pamela Greco.

Un bilancio complessivo che conferma l’ottimo stato di salute dell’atletica pugliese, capace di coniugare risultati di alto livello e partecipazione diffusa sul territorio.