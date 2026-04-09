Bari, al PalaBarTino il concerto acustico degli Hat in the Garret tra folk, blues e atmosfere retrò

Hat in the Garret

BARI – Una serata all’insegna del folk-blues e delle sonorità acustiche è in programma venerdì 10 aprile al PalaBarTino, spazio culturale diretto da Bar Project, che ospiterà il live degli

Il progetto, caratterizzato da influenze country e da un’estetica volutamente retrò, propone un viaggio musicale essenziale e narrativo, costruito su atmosfere intime che richiamano il suono “grezzo” e autentico della tradizione americana. Il nome stesso del gruppo, che rimanda all’idea di una “soffitta creativa”, sintetizza l’approccio artistico della formazione: uno spazio simbolico in cui si accumulano emozioni, ricordi e idee musicali.

Fondatore del progetto è il cantautore e chitarrista barlettano Giuseppe “JimiRay” Piazzolla, musicista con una forte impronta folk-blues e influenze che spaziano da Johnny Cash a John Lee Hooker, fino alle atmosfere più cinematografiche della musica contemporanea. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà musicali pugliesi e nel 2021 ha pubblicato l’EP “5 Tapes”, accolto positivamente dalla critica per la sua essenzialità espressiva.

Sul palco, gli Hat in the Garret si presentano in formazione acustica, anche con il trio composto da Michele De Musso e Aldo Manbass, che contribuiscono a definire un sound caldo e coinvolgente. Il concerto promette un percorso musicale tra folk, blues e country reinterpretati in chiave mediterranea, con particolare attenzione alla dimensione emotiva e narrativa dei brani.

L’appuntamento è fissato per le 20.30. Per informazioni è disponibile il numero 3756855335.



