Il rap di Frezza e di Dipinto al 'Fiorino Future Festival' 2026



SAN GIORGIO JONICO (TA) - Scalda i motori la macchina organizzativa della seconda edizione del "Fiorino Future Festival", l’importante manifestazione che anche quest’anno animerà l’estate tarantina. - Scalda i motori la macchina organizzativa della seconda edizione del "Fiorino Future Festival", l’importante manifestazione che anche quest’anno animerà l’estate tarantina.





Il "Fiorino Future Festival" 2026 è organizzato dall’Associazione "Apulian food & drink" Aps Ets in collaborazione con Aps "AFO6", main sponsor è Fiorino Group srl di Luca Fiorino, l’imprenditore illuminato che ha ideato il format del festival; la manifestazione gode del patrocinio del Comune di San Giorgio Jonico e della Regione Puglia.





Confermata l’innovativa formula che l’anno scorso ha decretato il successo della prima edizione: un festival caratterizzato da un cartellone che, con le performance di importanti artisti, propone eventi live in grado di abbracciare in modo trasversale generi e stili musicali diversi.





Confermata la location del "Fiorino Future Festival" che anche nell’edizione 2026 si terrà, in quattro imperdibili serate, da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto, presso il "Parco Due Mari" di San Giorgio Ionico, dove a disposizione del pubblico ci sarà anche un’attrezzata area food and beverage.





La novità 2026: quest’anno la sola prima serata del "Fiorino Future Festival" sarà – giovedì 30 luglio - con ingresso libero e gratuito, una precisa scelta di luca Fiorino, ideatore della manifestazione, per permettere a tutte le famiglie di trascorrere una serata nel "Parco dei Due Mari" assistendo a un importante concerto; una iniziativa sostenuta da Birra Dreher.





Protagonisti saranno Frezza e Dipinto, i due giovanissimi rapper napoletani che, oltre a singoli di successo da solisti, sul palco del "Fiorino Future Festival" proporranno anche i brani di "Scugnizzi X Sempre", il loro primo joint EP in cui i due artisti partenopei, cresciuti nelle stesse strade, hanno fuso le loro energie dando vita a un nuovo progetto musicale.





Dipinto, pseudonimo di Armando Di Pinto, noto per la partecipazione a Sanremo Giovani 2023 con il brano "Criminali", si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per il suo personalissimo stile in cui fonde il rap con le sonorità e le storie della Napoli urbana.





Il rapper Frezza è unanimemente riconosciuto come una delle figure più significative della scena rap partenopea, spesso definito "l'enfant prodige del rap napoletano" per via del suo talento e della sua giovane età, è nato a Napoli nel 2004.