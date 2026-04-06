Bari, al via “Bari in Progress”: incontri pubblici su cantieri e trasformazioni urbane
BARI - Parte l’8 aprile il ciclo di incontri pubblici “Bari in Progress”, iniziativa promossa dal Comune di Bari per illustrare ai cittadini lo stato dei cantieri in corso e le principali trasformazioni urbane che stanno interessando la città.
L’appuntamento inaugurale si terrà all’Ex Mercato del Pesce, con un percorso informativo dedicato ai principali progetti su mobilità, spazi pubblici, servizi, ambiente e verde urbano.
Informazione e confronto con i cittadini
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili e trasparenti le informazioni sui lavori in corso, favorendo al tempo stesso un confronto diretto tra cittadini, tecnici e amministratori.
Negli spazi allestiti con mappe e pannelli illustrativi sarà possibile conoscere lo stato dei cantieri attivi, comprendere le trasformazioni previste nei diversi quartieri e raccogliere informazioni sui progetti di rigenerazione urbana.
Il percorso è pensato non solo come momento informativo, ma anche come occasione di dialogo per raccogliere osservazioni e suggerimenti sull’utilizzo dei nuovi spazi urbani.
Un progetto itinerante nei quartieri
Dopo l’incontro inaugurale, il programma proseguirà con tre appuntamenti nelle scuole cittadine. Il 9 aprile alla scuola Iqbal in via Omodeo 27, il 10 aprile alla scuola Rodari in via Attilio Corrubia 1 e l’11 aprile alla scuola Marconi in via del Faro 6.
Gli incontri si svolgeranno in orari pomeridiani e mattutini, con partecipazione libera previa registrazione online.
Obiettivo: partecipazione e trasparenza
Secondo l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, l’iniziativa si inserisce in una fase di forte trasformazione della città e punta a rafforzare la comunicazione tra amministrazione e cittadini, anche attraverso strumenti digitali e canali informativi dedicati.
Il ciclo di incontri rientra nella campagna “Bari in Progress”, che mira a consolidare il coinvolgimento della comunità nei processi di trasformazione urbana e a garantire continuità nel dialogo pubblico sui progetti in corso.