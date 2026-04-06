Bari, allo Spazio Murat la mostra “Layers”: il racconto fotografico dell’architettura moderna della città

ph_Nicola Cavallera

Un percorso tra 38 architetture simbolo della città

BARI - Dal 8 al 15 aprile lo Spazio Murat ospiterà “Layers”, una mostra fotografica dedicata all’architettura moderna e contemporanea di Bari, con l’obiettivo di valorizzare e rileggere il patrimonio urbano del capoluogo pugliese attraverso il linguaggio della fotografia e della ricerca architettonica.

L’esposizione raccoglie 38 edifici selezionati tra quelli individuati nella variante normativa al Piano Regolatore Generale dedicata alla tutela dell’architettura moderna e contemporanea, adottata dal Comune di Bari ai sensi della legge regionale 14/2008.

Le opere sono state fotografate dall’architetto e fotografo Nicola Cavallera, che restituisce attraverso le immagini la dimensione spaziale e il valore urbano di edifici che hanno contribuito a definire l’identità della città nel Novecento.

Memoria urbana e stratificazione della città

Il titolo “Layers” richiama il concetto di città come stratificazione di epoche, linguaggi e trasformazioni. Un palinsesto urbano in cui ogni intervento architettonico rappresenta un livello di memoria e significato, utile a comprendere l’evoluzione del tessuto urbano e culturale.

Accanto al percorso fotografico è presente anche l’intervento artistico “WIT[H]NESS” di Teresa Imbriani, che riflette sul tema della memoria urbana attraverso l’immagine di un telamone superstite del Palazzo della Gazzetta, demolito nel 1982.

Il messaggio istituzionale

La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone sottolinea come l’iniziativa rappresenti un’occasione di consapevolezza collettiva, richiamando il valore della tutela del patrimonio architettonico e il ruolo dell’articolo 9 della Costituzione nella salvaguardia del paesaggio e della storia urbana.

Secondo l’amministrazione, la mostra si inserisce in un percorso più ampio di confronto pubblico sulla trasformazione della città e sulla necessità di preservarne le tracce identitarie.

Informazioni sulla mostra e appuntamenti

“Layers” sarà visitabile con ingresso libero da martedì a sabato dalle 10 alle 20, con apertura straordinaria domenica 12 aprile e chiusura anticipata il 15 aprile alle ore 12.

Sono previsti due momenti pubblici di approfondimento:

8 aprile, talk di apertura con istituzioni, architetti e studiosi

14 aprile, talk di approfondimento sul tema del patrimonio architettonico





L’iniziativa è promossa dal Comune di Bari e dall’Urban Center, con la curatela dell’A.P.S. Barium e il coinvolgimento di professionisti e realtà del settore architettonico e culturale.