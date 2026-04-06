Bari, allo Spazio Murat la mostra “Layers”: il racconto fotografico dell’architettura moderna della città
|ph_Nicola Cavallera
BARI - Dal 8 al 15 aprile lo Spazio Murat ospiterà “Layers”, una mostra fotografica dedicata all’architettura moderna e contemporanea di Bari, con l’obiettivo di valorizzare e rileggere il patrimonio urbano del capoluogo pugliese attraverso il linguaggio della fotografia e della ricerca architettonica.
Un percorso tra 38 architetture simbolo della città
L’esposizione raccoglie 38 edifici selezionati tra quelli individuati nella variante normativa al Piano Regolatore Generale dedicata alla tutela dell’architettura moderna e contemporanea, adottata dal Comune di Bari ai sensi della legge regionale 14/2008.
Le opere sono state fotografate dall’architetto e fotografo Nicola Cavallera, che restituisce attraverso le immagini la dimensione spaziale e il valore urbano di edifici che hanno contribuito a definire l’identità della città nel Novecento.
Memoria urbana e stratificazione della città
Il titolo “Layers” richiama il concetto di città come stratificazione di epoche, linguaggi e trasformazioni. Un palinsesto urbano in cui ogni intervento architettonico rappresenta un livello di memoria e significato, utile a comprendere l’evoluzione del tessuto urbano e culturale.
Accanto al percorso fotografico è presente anche l’intervento artistico “WIT[H]NESS” di Teresa Imbriani, che riflette sul tema della memoria urbana attraverso l’immagine di un telamone superstite del Palazzo della Gazzetta, demolito nel 1982.
Il messaggio istituzionale
La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone sottolinea come l’iniziativa rappresenti un’occasione di consapevolezza collettiva, richiamando il valore della tutela del patrimonio architettonico e il ruolo dell’articolo 9 della Costituzione nella salvaguardia del paesaggio e della storia urbana.
Secondo l’amministrazione, la mostra si inserisce in un percorso più ampio di confronto pubblico sulla trasformazione della città e sulla necessità di preservarne le tracce identitarie.
Informazioni sulla mostra e appuntamenti
“Layers” sarà visitabile con ingresso libero da martedì a sabato dalle 10 alle 20, con apertura straordinaria domenica 12 aprile e chiusura anticipata il 15 aprile alle ore 12.
Sono previsti due momenti pubblici di approfondimento:
- 8 aprile, talk di apertura con istituzioni, architetti e studiosi
- 14 aprile, talk di approfondimento sul tema del patrimonio architettonico