Bari, aperture straordinarie dei mercati cittadini per il 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno

BARI – In occasione delle prossime festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari ha disposto l’apertura straordinaria di tre mercati cittadini, con lo svolgimento regolare dalle ore 8 alle 14.

Nel dettaglio, sabato 25 aprile sarà attivo il mercato settimanale di Poggiofranco in via Madre Teresa di Calcutta, mentre venerdì 1° maggio riaprirà il mercato del quartiere San Paolo in via De Ribera. Infine, martedì 2 giugno sarà la volta del mercato di Carbonara in via Vaccarella.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle aperture straordinarie autorizzate dall’amministrazione comunale per sostenere le attività del settore ambulante, particolarmente penalizzato negli ultimi mesi dalle condizioni meteorologiche avverse.

“Quello dei mercatali è un lavoro complesso, fortemente condizionato dal meteo, e le numerose giornate di pioggia hanno avuto ripercussioni sull’attività degli operatori” ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli. “Per questo abbiamo accolto la richiesta delle associazioni di categoria, offrendo un sostegno concreto a un comparto importante dell’economia cittadina”.

Petruzzelli ha inoltre invitato i cittadini a frequentare i mercati rionali, sottolineandone il valore economico e sociale: “Rappresentano non solo un’opportunità di acquisto conveniente e di qualità, ma anche luoghi di relazione e fiducia, presidio fondamentale per la vita dei quartieri. Scegliere i mercati significa sostenere il lavoro degli operatori e valorizzare una parte viva della città”.