Bari, a Palazzo Simi la mostra “Il mare oltre la riva”: archeologia subacquea e tutela del patrimonio sommerso

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari

Palazzo Simi

BARI – In occasione della Giornata del Mare 2026, lainaugura ala mostra “Il mare oltre la riva – Archeologia e Identità del Litorale Barese”, un percorso espositivo dedicato alla valorizzazione e tutela del patrimonio sommerso del territorio.

L’evento si terrà sabato 11 aprile 2026 e resterà aperto al pubblico fino ad agosto dello stesso anno. L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la sensibilità collettiva verso la tutela del patrimonio costiero e subacqueo, interpretando il mare non solo come risorsa naturale, ma come un vero e proprio paesaggio culturale.

La giornata inaugurale sarà preceduta da una sessione di studi dalle 10.30 alle 13.00, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali impegnati nella protezione del sistema marino e del patrimonio culturale. Sono previsti interventi del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica e della Società Italiana Protezione Beni Culturali di Puglia, oltre ai contributi scientifici delle soprintendenze territoriali e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il percorso espositivo, curato da Francesca Romana Paolillo, Caterina Annese ed Elena Dellù, presenta reperti provenienti da attività di tutela, indagini subacquee, consegne spontanee e sequestri legati al traffico illecito di beni culturali. Particolare attenzione è dedicata alle antiche vie del mare e alle infrastrutture portuali del litorale barese.

La mostra propone una lettura del mare come spazio di connessione storica e culturale tra terra e acqua, evidenziando l’importanza delle relazioni tra comunità, paesaggi e memoria collettiva.

Nel corso della giornata inaugurale sono previste visite guidate e momenti divulgativi, mentre alle 9.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’iniziativa.