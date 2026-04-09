Steel Pulse in concerto a Molfetta: unica data al Sud Italia all’Eremo Club il 12 aprile 2026

MOLFETTA - Steel Pulse, storica formazione del reggae britannico, farà tappa unica nel Sud Italia all’Eremo Club il 12 aprile 2026, nell’ambito del tour mondiale “Reggae Against Racism World Tour”.

Il concerto, in programma alle ore 21:00, rientra in una serie di date internazionali che stanno attraversando Europa, America, Africa, Asia e America Latina, celebrando oltre cinquant’anni di carriera e impegno sociale della band.

Gli Steel Pulse sono noti per il loro roots reggae fortemente legato a tematiche di giustizia sociale, uguaglianza e lotta al razzismo. Il tour, infatti, riprende e rilancia questi messaggi, in continuità con la storica tradizione del movimento “Rock Against Racism” nato nel Regno Unito negli anni ’70.

Il frontman David Hinds ha ribadito come il reggae continui a rappresentare una voce di resistenza e consapevolezza in un contesto globale segnato da divisioni e tensioni sociali.

La band, vincitrice di un Grammy Award, è considerata una delle realtà più influenti della scena reggae internazionale e ha contribuito a diffondere il genere a livello globale, diventando punto di riferimento per generazioni di musicisti e attivisti.

I biglietti per l’evento sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita online.