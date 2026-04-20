Bari, torna Marèa: festa inaugurale il 25 aprile per la stagione estiva 2026

BARI - Sulla costa di Bari prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Marèa, con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile. L’evento segna l’apertura della nuova stagione della struttura sul mare situata in Via Alfredo Giovine.

Marèa nasce nell’ambito del programma di rilancio delle aree costiere promosso dal Comune di Bari, con assegnazione tramite gara pubblica di spazi demaniali a operatori privati. Il progetto si ispira all’esperienza di Torre Quetta, storica spiaggia cittadina, oggi oggetto di interventi di riqualificazione.

La struttura si presenta rinnovata, con solarium in legno, area relax e possibilità di noleggio lettini, oltre a un ampio parcheggio. L’obiettivo dichiarato è offrire un modello di fruizione del mare urbano tra intrattenimento e servizi.

La programmazione della stagione prevede eventi musicali, DJ set e live dal tramonto fino a mezzanotte, con appuntamenti speciali nelle giornate festive. Presente anche un’area giochi per bambini e una proposta gastronomica articolata attraverso diversi chioschi food.

Tra le attività annunciate figurano pizzeria, braceria, caffetteria e un punto dedicato a vini, cocktail e specialità di mare, con particolare attenzione ai prodotti locali e alla ristorazione informale sul mare.

Il giorno dell’inaugurazione, dalle ore 10, il programma prevede musica dal vivo con i The Good Ole Boys e un DJ set con Carlo Chicco, che proporrà una selezione in vinile tra anni ’80, new wave, synthpop e post-punk.

L’ingresso sarà libero e l’evento rappresenterà l’avvio ufficiale della stagione estiva 2026, con l’obiettivo di consolidare Marèa come uno degli spazi centrali della movida e della socialità sul litorale barese.