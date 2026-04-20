Foggia, il Comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”: “Via Monfalcone sempre più degradata, servono interventi urgenti”

Foggia

Difendiamo il Quartiere Ferrovia

FOGGIA - A intervenire sulla situazione di via Monfalcone, a, è il comitato cittadino, che segnala un peggioramento delle condizioni di decoro urbano nel tratto compreso tra via Podgora e viale XXIV Maggio.

Secondo la nota, accompagnata da video e fotografie raccolte dai residenti, l’area sarebbe interessata da episodi ricorrenti di bivacco nelle ore serali, con accumulo di rifiuti, bottiglie e lattine abbandonate sui marciapiedi e presenza di scritte sui muri.

Il comitato richiama inoltre l’attenzione sull’ordinanza anti-alcol, chiedendo chiarimenti sulla sua applicazione e sull’efficacia dei controlli sul territorio, soprattutto in una zona centrale e ad alta frequentazione.

Nel documento si sottolinea come i residenti segnalino da tempo la situazione, chiedendo un rafforzamento della vigilanza e interventi strutturali per il ripristino del decoro urbano.

Pur ribadendo di non opporsi ai processi di accoglienza e convivenza, il comitato evidenzia la necessità di garantire il rispetto delle regole e la tutela della qualità della vita dei residenti, chiedendo un intervento coordinato tra amministrazione, forze dell’ordine e servizi di manutenzione urbana.

La richiesta finale è quella di azioni immediate per evitare il progressivo peggioramento della vivibilità del quartiere Ferrovia.