Bitritto, Nicola Piovani al Palatour venerdì 24 aprile con 'Note a margine'



BITRITTO (BA) - Il Palatour di Bitritto è lieto di annunciare un appuntamento di eccezionale valore artistico ed emotivo: venerdì 24 aprile, alle ore 21.00, il palcoscenico verrà calcato da Nicola Piovani con lo spettacolo "Note a margine", un racconto musicale in cui il celebre compositore condivide col pubblico quarant’anni di carriera, esperienze e riflessioni attraverso la musica e la parola. - Il Palatour di Bitritto è lieto di annunciare un appuntamento di eccezionale valore artistico ed emotivo: venerdì 24 aprile, alle ore 21.00, il palcoscenico verrà calcato da Nicola Piovani con lo spettacolo "Note a margine", un racconto musicale in cui il celebre compositore condivide col pubblico quarant’anni di carriera, esperienze e riflessioni attraverso la musica e la parola.

"Note a margine" non è un semplice concerto, ma una narrazione scenica che fonde autobiografia e viaggio sonoro. Presentato per la prima volta nel 2003 al Festival di Cannes con il titolo "Leçon Concert", questo spettacolo nasce come una riflessione sulla musica come linguaggio universale, capace di andare oltre ciò che le parole possono esprimere. “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”, afferma Piovani, e proprio da questa consapevolezza si sviluppa una performance intima e affascinante, che alterna racconto, aneddoti e brani musicali originali.





In scena con il Maestro, al pianoforte, ci saranno Marina Cesari ai sassofoni e clarinetto, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni e vibrafono. Insieme tracciano le “stazioni immaginarie” di un percorso artistico che ha attraversato il cinema, il teatro, la canzone d’autore e la musica colta. Ogni tappa evoca un incontro: da Federico Fellini, ricordato per la sua maestria e le sue eccentricità, ai fratelli Taviani, da Roberto Benigni a Vincenzo Cerami, passando per registi e scrittori italiani e internazionali che hanno segnato un’epoca. Le composizioni eseguite dal vivo fanno da contrappunto a questo racconto, amplificandone la forza emotiva.





Nicola Piovani, romano, classe 1946, è tra i più illustri compositori italiani contemporanei. Premio Oscar per la colonna sonora de "La vita è bella" di Benigni, ha scritto più di 250 colonne sonore per il cinema, collaborando con maestri del calibro di Fellini, Moretti, Bellocchio, Bigas Luna, Luis Sepúlveda, e con grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De André, con cui firmò due celebri album. Attivo anche nel teatro musicale, nella musica strumentale e nella lirica, Piovani è autore di composizioni eseguite nei principali teatri e festival europei. Tra le sue ultime opere, l’opera lirica "Amorosa Presenza" e "Il labirinto di Creta", favola musicale per ragazzi rappresentata nel 2024 e riprogrammata nel 2025 a seguito del grande successo di pubblico.





Commendatore OMRI, Accademico di Santa Cecilia, artista residente del Parco della Musica – Ennio Morricone, Piovani ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come la laurea honoris causa dalle Università di Perugia e Parma. La sua cifra artistica si distingue per la capacità di coniugare rigore compositivo, ispirazione poetica e un profondo senso narrativo.