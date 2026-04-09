Carbonara di Bari, 67enne scomparso dal 31 marzo: ricerche in corso

Carbonara di Bari

BARI - Cresce l’apprensione nella zona diper la scomparsa di Michelangelo, 67 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 31 marzo.

L’uomo si sarebbe allontanato senza lasciare tracce e da quel momento familiari e conoscenti non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. La preoccupazione è aumentata con il passare dei giorni, fino alla diffusione di un appello sui social da parte dei parenti per raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Al momento non emergono ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa. L’invito rivolto alla cittadinanza è di segnalare tempestivamente qualsiasi avvistamento o informazione utile alle forze dell’ordine, contattando il numero unico di emergenza 112.