Bari protagonista della nuova edizione “Nutella® Buongiorno 2026”

BARI - Bari è tra le 10 città italiane protagoniste della nuova edizione della limited edition 2026 “Nutella Buongiorno”, progetto realizzato in collaborazione con ENIT e dedicato alla valorizzazione delle città d’arte italiane.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, seleziona le principali destinazioni turistiche del Paese in base a criteri legati alle presenze, alla rilevanza culturale e alla rappresentatività territoriale. Le città coinvolte sono Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Palermo e Bari.

Per la città di Bari, il vasetto illustrato – realizzato dall’illustratore Antonio Colomboni – propone una narrazione visiva che mette al centro identità urbana e rapporto con il mare. Tra gli elementi rappresentati figurano il Teatro Margherita, il lungomare e le atmosfere di N’derr la lanze, in una sintesi tra vita quotidiana e paesaggio costiero.

Il progetto punta a trasformare il momento della colazione in un’esperienza narrativa legata ai territori italiani, valorizzando simboli e peculiarità locali. Sul retro del vasetto è presente anche un riferimento alla tradizione gastronomica barese, con il dolce delle monache, a completare il racconto della città attraverso il cibo e la cultura.