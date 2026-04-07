Circolo della Vela Bari protagonista a Messina: tre atleti sul podio alla Italia Cup Waszp

BARI - Grande risultato per il Circolo della Vela Bari alla prima tappa dell’Italia Cup Waszp, disputata a Messina, dove gli atleti baresi hanno conquistato l’intero podio.

A guidare il team è stato Francesco Carrieri, vincitore assoluto della regata e primo nella categoria Under 19 con vela 8.2. Alle sue spalle si sono classificati Giuseppe Chiantera, secondo assoluto con vela 7.5, e Davide Balenzano, terzo classificato sempre con vela 7.5.

Un risultato di grande rilievo per la squadra pugliese, ottenuto al termine di una competizione resa particolarmente impegnativa dalle condizioni meteo. Poco vento e una forte corrente hanno caratterizzato le tre giornate di gara, rendendo il campo di regata altamente tecnico e selettivo.

Nonostante le difficoltà, gli atleti del Circolo della Vela Bari, seguiti dal tecnico Luca Bergamasco, hanno dimostrato solidità e capacità di adattamento, mantenendo prestazioni costanti. Nel complesso sono state disputate sette prove per le vele 6.9 e 7.5, tra cui una long distance, e sei prove per le vele 8.2, anch’esse con una long distance.

La tappa di Messina ha rappresentato anche un momento significativo per il movimento velico, essendo la prima volta che la città ospita una regata giovanile Waszp foil.

I risultati confermano la crescita del settore foil del circolo barese e il valore del lavoro tecnico svolto, proiettando gli atleti tra i protagonisti della stagione nazionale.