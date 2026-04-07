Linea Pescara–Foggia sospesa per frana: stop ai treni tra Montenero e Termoli

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BARI - Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Linea ferroviaria Pescara-Foggia a causa di un movimento franoso. Dalle ore 12.30 di oggi, 7 aprile 2026, i treni sono fermi nel tratto compreso tra Montenero di Bisaccia e Termoli, in località Petacciato.

A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, che ha disposto l’interruzione del traffico ferroviario per motivi di sicurezza.

Sul posto sono già operativi i tecnici di RFI, mentre è atteso anche l’intervento dei geologi per monitorare l’evoluzione della frana e valutare le condizioni del terreno.

Nel frattempo è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, con deviazioni dei convogli lungo percorsi alternativi via Caserta e Foggia.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore in base all’esito delle verifiche tecniche e alle condizioni di sicurezza della linea.

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