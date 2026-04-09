“Fiori D’Arancio Appassiti” in scena al Politeama Italia di Bisceglie
La rappresentazione si terrà sabato 18 aprile con porta alle 20:30
Il Politeama Italia di Bisceglie rinnova l'appuntamento con le realtà teatrali del territorio dando spazio, sabato 18 aprile, alla commedia “Fiori d'arancio appassiti”, portata in scena dalla Compagnia Teatrale "La Mandragola" di Maria Giulia e Bartolo Dell'Olio.
Lo spettacolo, interamente scritto e diretto da Maria Giulia Dell’Olio, si presenta come una commedia semi-seria, contraddistinta da un ritmo dinamico e serrato e da dialoghi a tratti spiccatamente comici, che pone uno sguardo critico e attento alle dinamiche del rapporto matrimoniale.
Il focus è puntato soprattutto su quella fase in cui l'entusiasmo dei primi tempi sfuma, la passione svanisce e la quotidianità prende inesorabilmente il sopravvento; da questo punto di rottura che scaturiscono i problemi della coppia, i quali sfociano in situazioni paradossali, assurde e fortemente ipocrite.
I protagonisti, i coniugi Giorgio e Giulia, saranno interpretati da Paolo Pasquale, nella vita imprenditore ittico, e dalla stessa Maria Giulia Dell'Olio, avvocato e scrittrice di testi teatrali e poesie a cui si aggiungerà la figura del consulente matrimoniale, una sorta di avvocato "azzeccagarbugli", magistralmente interpretato da Armando Merenda, Generale dell'Arma a riposo, scrittore e poeta.
A fare da cornice alla narrazione teatrale ci saranno i balletti eseguiti dai ballerini della New Dance Academy di Grazia Di Pinto: Serena Murolo, Margherita Dell'Olio, Angelica Cassanelli e Mauro Catanzaro.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00 con apertura porte alle 20:30 ; la prevendita dei biglietti è già attiva presso il botteghino del Politeama Italia, in via Montello 2 (080 396 8048), oppure online direttamente sul sito: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=POBI.
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