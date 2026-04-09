Spari a Bari davanti a una sala giochi: ferito un 19enne

Bari

BARI - Momenti di paura nella serata del 9 aprile a, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in viale della Repubblica, nei pressi della sala giochi Play Games.

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi, uno dei quali lo ha colpito di striscio alla gamba destra.

Il 19enne è stato soccorso dagli amici presenti sul posto e trasportato al Policlinico di Bari, dove è stato medicato: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura, insieme alle Volanti e alla Scientifica. L’area è stata transennata per consentire i rilievi, mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.