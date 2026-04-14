Foggia sotto shock per l’omicidio di Annibale Carta: indagini in corso

FOGGIA – Si è svegliata sotto shock la città di Foggia dopo il violento omicidio avvenuto nella serata di ieri in via Caracciolo, nei pressi dello Stadio Pino Zaccheria.

La vittima è Annibale Carta, 42 anni, conosciuto in città come “Dino”, personal trainer incensurato e molto stimato. L’uomo è stato ucciso mentre era uscito per una passeggiata con il cane.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da almeno quattro proiettili esplosi con una pistola di piccolo calibro. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e rinvenuto quattro bossoli e un caricatore, elementi che fanno ipotizzare un’azione pianificata e mirata.

L’omicidio, avvenuto in una zona normalmente tranquilla e frequentata, ha profondamente scosso residenti e passanti. La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento tra amici e conoscenti.

Carta, sposato e da poco diventato padre, era descritto come una persona riservata e dedita al lavoro. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista.