Mercoledì 15 aprile al Teatro Comunale di Galatone in scena 'La spada e l'incanto'



GALATONE (LE) - Riattualizza il messaggio di San Francesco d’Assisi, restituendone la potenza simbolica e civile. Mercoledì 15 aprile, alle 21, al Teatro Comunale di Galatone va in scena il concerto spettacolo “La spada e l’incanto. Sulle orme di San Francesco d’Assisi”, scritto da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno e con le musiche e le canzoni di Massimo Donno, una produzione Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia. L’appuntamento è inserito nel cartellone della nuova Stagione di prosa 2026/2027, diretta dalla cooperativa Ventinovenove, vincitrice della manifestazione di interesse promossa dal Comune di Galatone, in collaborazione con Zeronovenove in partnership Puglia Culture e Regione Puglia con la direzione artistica di Mary Negro, Gabriele Polimeno e Giuseppe Bortone. Biglietti: 10 euro (gradita prenotazione). - Riattualizza il messaggio di San Francesco d’Assisi, restituendone la potenza simbolica e civile. Mercoledì 15 aprile, alle 21, al Teatro Comunale di Galatone va in scena il concerto spettacolo “La spada e l’incanto. Sulle orme di San Francesco d’Assisi”, scritto da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno e con le musiche e le canzoni di Massimo Donno, una produzione Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia. L’appuntamento è inserito nel cartellone della nuova Stagione di prosa 2026/2027, diretta dalla cooperativa Ventinovenove, vincitrice della manifestazione di interesse promossa dal Comune di Galatone, in collaborazione con Zeronovenove in partnership Puglia Culture e Regione Puglia con la direzione artistica di Mary Negro, Gabriele Polimeno e Giuseppe Bortone. Biglietti: 10 euro (gradita prenotazione).





Sul palcoscenico l’attore e regista Fabrizio Saccomanno e il musicista Massimo Donno accompagnano gli spettatori in un viaggio che prende il via dal Cantico delle Creature, che da oltre otto secoli celebra il creato, e si apre a una riflessione laica sull’equilibrio tra essere umano e mondo. In scena, Francesco è uomo e mito, santo e ribelle, poeta e rivoluzionario. Un atto poetico e politico che invita a custodire ciò che ci circonda e a riconoscerci parte di un unico, fragile mosaico.





Le parole di Fabrizio Saccomanno si fondono con le canzoni di Massimo Donno, che nel suo quinto lavoro discografico, pubblicato da Squilibri e arrangiato con Riccardo Tesi, si ispira liberamente al Cantico per raccontare l’universo: una realtà sconfinata, in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel suo opposto e precipitare nell’inferno degli uomini. Un’esperienza teatrale e musicale che intreccia testo e suoni, visioni e memorie, in un continuo attraversamento tra tempi e linguaggi. Un omaggio, una riscoperta, uno sguardo nuovo sull’essenziale.





OPS! propone un calendario di appuntamenti, che si arricchirà nei prossimi mesi, frutto della collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali del territorio. Non solo teatro di prosa ma anche musica, letteratura, incontri di formazione, dibattiti, laboratori, mostre ed esposizioni per una programmazione che, oltre alle sale del Teatro Comunale, si estende ad altri luoghi appartenenti alla comunità galatonese. Da “L’imprevisto diventa spettacolo” a “L’imprevisto diventa comunità”, il “claim” di questa nuova edizione intende racchiudere la visione di un teatro che abbia radici nel suo territorio e sappia raccontare le proprie tradizioni.





“Un teatro che sia presidio culturale di prossimità, incubatore di conoscenza e leva di welfare culturale”, dicono i direttori artistici, “un luogo che produce benessere e crea connessioni, oltre che coesione sociale attraverso spettacoli teatrali, musica, danza, passeggiate ed incontri letterari, mostre e laboratori. Ventinovenove fin dai tempi della sua fondazione, ormai dieci anni fa, ha sempre avuto a cuore l’idea che la cultura non fosse altro che comunità. Si pensa sempre che il mondo dell’arte e dello spettacolo appartengano esclusivamente a chi fa arte e spettacolo. Ebbene, la nostra intenzione è quella di educare all’importanza della partecipazione attiva”





Il cartellone prende il nome dalla parola greca OPS che significa occhio ed è desinenza della parola Glaukopis, “Dea dai lucenti occhi di civetta”, riferita a Minerva-Atena, dea della sapienza e delle arti il cui animale totem è la civetta. Ma OPS! È anche l’errore inteso come l’imprevisto che scatena l’urgenza, l’innesco alla necessità di trovare la domanda giusta al momento giusto. È l’istante di consapevolezza antecedente un processo d’apprendimento dinamico in cui da ogni risposta ottenuta si genera un’ulteriore domanda che richiede a sua volta una risposta.



