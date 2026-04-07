Ginosa Marina, tenta rapina in casa di un sacerdote 90enne: arrestato 60enne

GINOSA MARINA - Tentata rapina nella notte a Ginosa Marina, dove un uomo di 60 anni si è introdotto nell’abitazione di un sacerdote di 90 anni con l’intento di rubare il portafoglio.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe reagito al tentativo di furto, cercando di impedire l’azione del ladro. A quel punto il 60enne lo avrebbe strattonato, facendolo cadere a terra, per poi darsi alla fuga.

L’allarme è scattato immediatamente e i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo poco dopo, procedendo al suo arresto.

Il presunto responsabile è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre restano da chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Non sono state diffuse al momento informazioni sulle condizioni del sacerdote.