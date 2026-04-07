Medimex 2026, al via la prevendita: grandi nomi internazionali a giugno

I biglietti per le singole serate sono disponibili sui circuiti Vivaticket e TicketOne, con un cartellone che promette eventi esclusivi e anteprime di rilievo internazionale.

Il programma dei concerti

Sabato 20 giugno riflettori puntati sui Pet Shop Boys con DREAMWORLD – The Greatest Hits Live, prima data del tour estivo europeo e unica nel Centro-Sud Italia. Nella stessa serata si esibiranno anche gli Agents of Time.

Domenica 21 giugno spazio a una line-up d’eccezione: la NYC Redux Band porterà in scena, in anteprima mondiale, uno show dedicato ai Ramones, con una produzione originale curata da Marc Urselli.

Sul palco anche gli Slowdive, per l’unica data italiana, e i Suede, protagonisti della loro unica data estiva nel Paese.

Il festival

Il Medimex, International Festival & Music Conference, è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds.

L’iniziativa rientra negli interventi finanziati dal Fondo di Rotazione POC 2021-2027 ed è realizzata in collaborazione con il Ministero del Turismo, oltre al sostegno della SIAE.

Un’edizione che si preannuncia tra le più ricche di sempre, con eventi esclusivi e artisti di primo piano della scena internazionale.