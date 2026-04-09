​Governo, Congedo (FdI): "Con Meloni rilancio occupazione e difesa salari per consolidare economia"

ROMA – “Rilancio dell’occupazione, aumento dei salari e difesa del potere d’acquisto delle famiglie”. Sono questi i pilastri dell’azione di governo indicati dal deputato di Saverio Congedo, capogruppo in Commissione Finanze, in una nota in cui commenta l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Congedo ha definito l’intervento della premier “chiaro, puntuale e coraggioso”, sottolineando come abbia tracciato la linea che guiderà l’esecutivo fino al termine della legislatura, in coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori.

Nel documento, il parlamentare di Fratelli d’Italia rivendica le misure economiche adottate dal governo, a partire dal taglio del cuneo fiscale reso strutturale e dalla riduzione dell’Irpef, considerate strumenti centrali per sostenere i redditi e rafforzare la capacità di spesa delle famiglie.

Congedo evidenzia inoltre come la riforma fiscale in corso stia già producendo effetti, alla quale si affiancheranno – secondo quanto dichiarato – un nuovo codice tributario e un rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione fiscale.

Tra le priorità indicate figura anche il sostegno ai nuclei più fragili, considerato un elemento chiave per stimolare i consumi e consolidare la crescita economica.

Nel programma richiamato dal deputato trova spazio anche un ampio piano casa, con l’obiettivo di rendere disponibili oltre 100 mila abitazioni nei prossimi dieci anni, e l’estensione della Zes unica all’intero territorio nazionale, con l’intento di semplificare la burocrazia e incentivare gli investimenti.

L’esponente di Fratelli d’Italia collega infine tali misure ai risultati registrati nel Mezzogiorno, dove la Zona economica speciale avrebbe prodotto effetti positivi sul fronte dello sviluppo e dell’attrattività per le imprese.