Incidente sulla SS16 a Molfetta: auto si ribalta dopo impatto con un camioncino, traffico in tilt verso Foggia

MOLFETTA – Mattinata di disagi lungo la, dove un incidente ha provocato forti rallentamenti in direzione Foggia, all’altezza di Molfetta.

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile si sarebbe ribaltata dopo una collisione con un camioncino. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per chiarire la dinamica dello schianto.

Le conseguenze sul traffico sono state significative, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato l’arteria per diversi chilometri.

Al momento non sono ancora note le condizioni degli eventuali feriti. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della circolazione sono in corso.