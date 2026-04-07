IRCCS “De Bellis”, finanziati due progetti oncologici: 900mila euro dalla Ricerca Finalizzata 2024

I progetti finanziati riguardano il carcinoma colorettale metastatico, guidato dalla dott.ssa Martina Lepore Signorile con la co-Principal Investigator dott.ssa Isabella Gigante, e l’adenocarcinoma gastrico ed esofageo, coordinato dal prof. Gianluigi Giannelli con la co-Principal Investigator dott.ssa Rosalba D’Alessandro. Entrambi gli studi sono orientati a migliorare la comprensione dei meccanismi di progressione tumorale e a sviluppare approcci terapeutici più efficaci e personalizzati.

Il finanziamento arriva al termine di una selezione altamente competitiva, caratterizzata da valutazioni scientifiche nazionali e internazionali. Il De Bellis si distingue così tra gli istituti con le performance progettuali più solide nel panorama degli IRCCS.

La direzione scientifica sottolinea come il risultato si inserisca in un contesto più ampio di crescita dell’istituto, caratterizzato dall’integrazione tra ricerca, assistenza e attività chirurgica oncologica avanzata. L’istituto viene indicato tra le prime realtà in Puglia per interventi di chirurgia oncologica e tra le posizioni di rilievo anche a livello nazionale per numero di procedure su colon e stomaco, oltre a essere l’unica struttura regionale attiva in studi clinici di fase 1.

Il finanziamento è interpretato anche come un riconoscimento alla capacità dell’istituto di attrarre risorse e tradurre la ricerca in innovazione clinica, con ricadute dirette sul sistema sanitario regionale e nazionale. L’esito del bando consolida quindi il ruolo dell’IRCCS “De Bellis” come centro di riferimento nella ricerca oncologica ad alta complessità.