Brindisi, nessuna criticità sul carburante: aeroporto operativo senza disservizi

BRINDISI - L’Aeroporti di Puglia ha smentito le notizie circolate nelle ultime ore su presunte criticità nell’approvvigionamento di carburante presso l’Aeroporto del Salento.

In una nota ufficiale, la società ha chiarito che le attività di rifornimento presso lo scalo di Aeroporto di Brindisi stanno proseguendo regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività delle strutture aeroportuali.

Voli regolari e nessun disservizio

Secondo quanto comunicato, tutti i voli in arrivo e in partenza operano secondo la normale programmazione, senza ritardi o cancellazioni riconducibili a problemi logistici o tecnici legati al carburante.

Dalle prime ore della giornata sarebbe inoltre in corso un regolare approvvigionamento, a conferma della continuità delle operazioni.

Monitoraggio costante della situazione

Aeroporti di Puglia ha precisato di monitorare costantemente la situazione in coordinamento con fornitori e autorità competenti, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori.

La società invita infine i viaggiatori a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate, evitando notizie non verificate diffuse online o sui social.