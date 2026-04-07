La campagna elettorale di Amendolara si mostra graficamente a Palo del Colle

BARI - Da mercoledì 1 aprile a Palo del Colle è partita l’affissione della campagna elettorale di Tommaso Amendolara, candidato sindaco per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio: un impianto comunicativo costruito attorno al concept narrativo ed evocativo “Ritorno al Futuro”.Ispirata a uno dei film più iconici degli anni ’80, la campagna si fonda sull’idea che il futuro non sia un salto nel vuoto, ma il risultato di fondamenta costruite nel tempo. Il “Ritorno” richiama l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni – sfide, risultati, errori e crescita – mentre il “Futuro” rappresenta lo slancio necessario per trasformare quanto fatto in nuove opportunità, in un percorso di continuità che diventa evoluzione.Negli anni dell’amministrazione del sindaco Tommaso Amendolara, Palo del Colle ha vissuto una stagione di grande rinnovamento e trasformazione della città: spazi pubblici riqualificati, interventi per la sicurezza urbana e per la mobilità, una grande attenzione al mondo della scuola e al verde pubblico, al dialogo con le associazioni locali e alle politiche di vicinanza ai più deboli hanno contribuito a rendere il paese più curato, inclusivo e attento ai bisogni reali della comunità. “Ritorno al futuro per me significa una cosa semplice ma potente: ripartire da ciò che siamo per costruire ciò che meritiamo di diventare – ha affermato il sindaco di Palo del Colle –. È importante tornare ai valori che ci hanno sempre unito, alle buone pratiche che hanno fatto crescere la nostra comunità, alla cura quotidiana del territorio e delle persone. Ma non basta guardare indietro: il futuro chiama, e dobbiamo rispondere con idee nuove, con coraggio, con la voglia di innovare senza perdere la nostra identità. Oggi inizia un percorso che voglio fare insieme a voi, passo dopo passo, ascoltando, confrontandomi, costruendo. Il futuro non arriva da solo: lo si prepara. E io sono pronto a farlo con i miei concittadini”.La campagna, firmata dall’agenzia di comunicazione Laboratorio Com di Bari, sintetizza così una visione che unisce memoria e prospettiva, concretezza e immaginazione, presentando il domani come un cammino già avviato da proseguire con responsabilità e visione.