Bari, al via il Festival Internazionale “Nikolaos”: musica e spiritualità nella Chiesa del Carmine

BARI - Prende il via a Bari la prima edizione del Festival Internazionale di Musica “Nikolaos”, rassegna dedicata alla musica classica e sacra che unisce arte, cultura e spiritualità. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 20.00 nella suggestiva Chiesa di Maria Santissima del Carmine, nel cuore della città vecchia.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la tradizione musicale internazionale e il patrimonio culturale locale, proponendo un percorso artistico che si svilupperà con cadenza mensile attraverso concerti di alto profilo.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Nikolaos e dall’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS – APS, con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui Regione Puglia, Comune di Bari e Aeroporti di Puglia.

Tre appuntamenti tra musica sacra e repertorio classico

La direzione artistica è affidata al maestro Oleg Vereshchagin, che ha ideato un programma articolato in tre serate con artisti di rilievo internazionale.

Il concerto inaugurale dell’8 aprile vedrà protagonista lo stesso Vereshchagin con un’esibizione di musica sacra per fisarmonica-bayan, con l’esecuzione de Le Sette parole del nostro Redentore sulla croce di Franz Joseph Haydn.

Il secondo appuntamento, in programma il 15 maggio, sarà dedicato alla viola solista con Marco Misciagna, mentre il 12 giugno si terrà il concerto per pianoforte e violino con Pierluigi Camicia e Alessandro Perpich, con un repertorio che spazia da Mozart a Brahms fino a Grieg.

Un progetto culturale per la città

Il festival punta a offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere emotivamente e valorizzare al tempo stesso l’identità culturale di Bari, storicamente legata al dialogo tra popoli anche attraverso il culto di San Nicola.

L’ingresso è libero e l’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi culturali cittadini come occasione di incontro tra tradizione e contemporaneità, all’insegna della grande musica internazionale.