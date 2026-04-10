Maltempo, Ferrante (MIT): “Governo presente, grazie a RFI, ANAS e ASPI per l’impegno”

ROMA – Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito diverse aree del Centro-Sud, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante ha sottolineato l’intervento tempestivo delle istituzioni e delle società infrastrutturali per il ripristino della viabilità e la gestione dell’emergenza.

A seguito della frana verificatasi a Petacciato, in Molise, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata, stanziando 50 milioni di euro per i primi interventi urgenti destinati a fronteggiare le criticità più immediate.

Ferrante ha evidenziato come sia stato possibile evitare il blocco dei collegamenti grazie alla progressiva riattivazione delle principali infrastrutture colpite. È stata ripristinata la linea ferroviaria adriatica nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, mentre anche diverse arterie stradali strategiche sono tornate progressivamente operative, tra cui la SS709 Tangenziale di Termoli, la SS16 Adriatica e la SS157, oltre ai tratti dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud. Parallelamente proseguono le attività di messa in sicurezza nelle aree ancora interessate da criticità.

Il sottosegretario ha inoltre espresso ringraziamento nei confronti di tecnici, ingegneri e maestranze di RFI, ANAS e Autostrade per l'Italia, oltre alla Protezione civile, per il lavoro svolto nelle operazioni di emergenza e ripristino.

Ferrante ha infine ribadito che il Governo continuerà a monitorare gli interventi e a investire su infrastrutture più funzionali e resilienti, con l’obiettivo di garantire la continuità dei collegamenti anche in caso di eventi meteorologici estremi.