Sinner in semifinale a Monte-Carlo: battuto Auger-Aliassime in due set, ora sfida a Zverev

Félix Auger-Aliassime

Monte-Carlo - Jannik Sinner conferma il suo stato di forma e approda per la terza volta in carriera alle semifinali del torneo di Monte-Carlo. Il numero 2 del mondo supera con autorità il canadesecon il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Il successo proietta l’azzurro avanti nel percorso del prestigioso torneo del Principato, il Monte-Carlo Masters, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra rossa.

Match solido e controllo nei momenti chiave

Jannik Sinner ha gestito l’incontro con grande solidità, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e sfruttando con continuità le occasioni nei turni di risposta. Il canadese ha provato a restare in scia, ma l’italiano ha mantenuto il controllo nei momenti decisivi dei due set.

Ora la semifinale con Zverev

In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, in una sfida di alto livello che metterà in palio un posto nella finale del torneo nel Principato di Monte Carlo.