Putignano, il Comune mette in vendita un immobile rurale di pregio in agro di Monopoli

PUTIGNANO - Il Comune di Putignano ha avviato la procedura di alienazione, tramite asta pubblica telematica, di un immobile di proprietà comunale situato in contrada Cozzana – San Bartolomeo, in agro di Monopoli.

La struttura si sviluppa su una superficie coperta di circa 1.300 metri quadrati articolati su più livelli ed è circondata da un’area di pertinenza di circa 17.000 metri quadrati, in gran parte destinata a mandorleto. Il complesso è inserito in un contesto rurale di pregio ambientale e si caratterizza per le sue dimensioni e la versatilità funzionale.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione, l’immobile si presta a possibili destinazioni d’uso legate ad attività ricettive, agrituristiche, sociali e culturali, in linea con le caratteristiche agricole e paesaggistiche del territorio.

La base d’asta è fissata a 880.000 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 12 maggio 2026 alle ore 13. La documentazione e i dettagli della procedura sono disponibili sulla piattaforma indicata dal Comune oppure contattando l’Ufficio Patrimonio.