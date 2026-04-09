Leonardo, Perrini e Vietri: “Serve condivisione politica nell’interesse del territorio”

BARI - I consiglieri regionali tarantini di Fratelli d’Italia, Renato Perrini e Gianpaolo Vietri, sono intervenuti a margine di un’audizione in VI Commissione regionale dedicata alla situazione degli stabilimenti Leonardo di Grottaglie e Foggia.

Nel corso dell’incontro con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti hanno evidenziato le preoccupazioni dei lavoratori legate alla fase di incertezza produttiva della divisione Aerostrutture, aggravata negli ultimi anni anche dal periodo pandemico.

Secondo Perrini e Vietri, sarebbe necessario rafforzare la diversificazione produttiva, superando la dipendenza da un unico committente e valutando soluzioni industriali in grado di garantire continuità e stabilità occupazionale.

Tra le ipotesi citate, anche quella di una possibile joint venture con nuovi partner industriali, purché in grado di contribuire al rilancio degli stabilimenti senza compromettere i livelli occupazionali e le tutele esistenti.

I consiglieri hanno sottolineato come alcune decisioni strategiche siano ancora in fase di valutazione e legate anche alla prossima nomina del nuovo amministratore delegato di Leonardo, cui spetteranno le scelte future.

L’obiettivo dichiarato è mantenere la produzione nei siti attuali, evitando ricadute sociali ed economiche sui territori delle province di Taranto e Foggia, e promuovendo un confronto condiviso tra tutte le forze politiche e istituzionali coinvolte.