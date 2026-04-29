San Giovanni Rotondo, il “ritorno” di San Pio a Casa Sollievo nel 70° anniversario dell’Ospedale

SAN GIOVANNI ROTONDO – Martedì 5 maggio, in occasione del 70° anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo si prepara a vivere una giornata di forte valore simbolico e spirituale con il “ritorno” di San Pio nella struttura da lui fortemente voluta.

«Il Santo ritorna dinanzi alla sua Casa, che ha tanto voluto e desiderato, per ricordarci che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d’amore», ha dichiarato padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, sottolineando il significato dell’evento e il valore della ricorrenza.

La giornata si aprirà alle 9:30 con la partenza del corteo processionale dalla Chiesa di San Pio. L’urna con le reliquie del Santo sarà accompagnata fino al Pronao dell’Ospedale, dando ufficialmente avvio alle celebrazioni del settantesimo anniversario.

Alle 11:00 il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica, animata dal Coro Sant’Agnese di Piazza Navona a Roma, diretto dal maestro Paolo Teodori. Al termine della funzione, l’urna con la reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina sarà riportata in processione nella chiesa a lui dedicata.

Le celebrazioni si inseriscono in un percorso spirituale e commemorativo che intende rinnovare il legame tra l’opera ospedaliera e il messaggio del Santo di Pietrelcina, fondato sulla cura, sull’assistenza e sulla carità verso i sofferenti.

Informazioni per i fedeli

Per partecipare alla Concelebrazione Eucaristica è necessario un pass gratuito, disponibile presso il Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio (Viale Cappuccini 172, San Giovanni Rotondo).

Contatti:

Tel. 0882.410486 / 0882.410252

WhatsApp: 344.1115695

Email: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it