“Mirabilia”: a Putignano la cantina diventa una galleria d’arte per valorizzare i talenti del territorio

PUTIGNANO – A maggio, gli spazi di Giovanni Aiello – enologo per amore si trasformano in una galleria d’arte contemporanea aperta al territorio, con il progetto “Mirabilia – Chakra & Arte”, che unisce arte, vino e creatività locale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire visibilità agli artisti del territorio, creando un ambiente espositivo permanente all’interno della cantina, dove pittura, scultura, illustrazione, fotografia e installazioni dialogano con gli spazi produttivi e con l’identità enologica del luogo. Le opere saranno visitabili non solo durante gli eventi domenicali, ma anche nel corso della settimana.

Accanto al percorso espositivo, il programma prevede cinque appuntamenti domenicali – il 3, 10, 17, 24 e 31 maggio – con eventi aperti al pubblico dalle 10:30 alle 13:30 (e il 31 maggio fino alle 17:00). Le giornate saranno arricchite da laboratori esperienziali dedicati alla creatività, dalla ceramica alla pittura su piatti fino alla realizzazione di etichette artistiche per i vini Chakra.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da musica dal vivo e momenti di degustazione, contribuendo a creare un’esperienza immersiva tra arte e convivialità. L’ultima giornata, il 31 maggio, prevede anche un focus sulla tradizione locale con laboratori di cartapesta e un mercatino dei vinili.

Tra gli artisti coinvolti nelle varie giornate figurano Antonio Lanera, Piero Gigante, Gianvito Turi, Asia Diomede, Mariagrazia Proietto, Nico Nardomarino, Valentina Iacovelli, Irene Pucci e altri protagonisti del panorama creativo pugliese.

Il progetto si inserisce nel percorso dell’azienda di Giovanni Aiello, che punta a rafforzare il legame tra enoturismo e valorizzazione culturale del territorio, trasformando la cantina in uno spazio di incontro tra vino, arte e comunità.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sede di Strada Comunale Cacciottoli 1-3 a Putignano (BA). L’ingresso è libero.