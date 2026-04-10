Scontro tra auto e bus nel Potentino: morti padre e figlio pugliesi

Genzano di Lucania

GENZANO DI LUCANIA - Tragico incidente nel primo pomeriggio sulla strada statale 655, nel territorio di, in provincia di Potenza.

Nel violento impatto tra un’auto e un autobus hanno perso la vita Cosimo Latte, operaio di 59 anni, e suo figlio Simone Latte, 27 anni, entrambi originari di Massafra.

L’autista del mezzo pesante, invece, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e i tecnici dell’Anas, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area per ricostruire la dinamica dell’incidente.