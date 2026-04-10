Montecarlo, Berrettini eliminato da Fonseca. Avanti Alcaraz e Zverev

Si fermano agli ottavi di finale le speranze di Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto con un netto 6-3 6-2 dal brasiliano Joao Fonseca.

Prosegue invece il cammino dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ha superato in tre set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

Avanzano anche il tedesco Alexander Zverev, vittorioso 6-2 7-5 sul belga Zizou Bergs, e il kazako Aleksandr Bublik, che ha battuto 6-2 7-5 il ceco Jiri Lehecka.

Nel torneo di doppio, Berrettini è stato eliminato anche in coppia con Andrea Vavassori: gli azzurri sono stati sconfitti 6-3 7-6 dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Tra gli altri risultati, vittoria per i britannici Lloyd Glasspool e Julian Cash sugli austriaci Lucas Miedler e Alexander Erler (6-3 6-4). Successo anche per i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che hanno superato 6-4 7-5 lo statunitense Evan King e lo svedese Andre Goransson.

Infine, il francese Edouard Roger Vasselin e il monegasco Hugo Nys si sono imposti al super tie-break (6-4 6-7 10-4) su Romain Arneodo e Pierre Hugues Herbert.