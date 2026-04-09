Sinner ai quarti a Montecarlo dopo la vittoria su Machac

MONTE-CARLO - Jannik Sinner ha battuto il ceco Tomas Machac in tre set (6-1, 6-7, 6-3) e si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Monte-Carlo Masters.

L’azzurro ha iniziato il match in modo dominante, imponendosi nettamente nel primo set. La partita si è però complicata nel secondo parziale, dove Sinner ha subito un calo fisico e ha perso al tie-break dopo aver recuperato da una situazione di doppio break di svantaggio.

Nel terzo set il numero due del mondo ha ritrovato solidità, riuscendo a piazzare il break decisivo e chiudendo l’incontro, nonostante un break medico richiesto da entrambi i giocatori durante la frazione.

Ai quarti di finale Sinner affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime.

Al termine della partita, il tennista italiano ha riconosciuto le difficoltà fisiche del match, sottolineando però la capacità di gestire il momento negativo e portare a casa la vittoria.