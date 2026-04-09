Manovre salvavita: a Bari un incontro aperto alla cittadinanza promosso dalle Crocerossine



BARI - L’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari, in cooperazione e su proposta dell’Associazione Nazionale Sanità Militare di Bari, promuove un appuntamento di grande valore dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree, fondamentali per la tutela della vita, soprattutto dei più piccoli. - L’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari, in cooperazione e su proposta dell’Associazione Nazionale Sanità Militare di Bari, promuove un appuntamento di grande valore dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree, fondamentali per la tutela della vita, soprattutto dei più piccoli.





Lunedì 13 aprile, presso La Madonnina Life & Care, si terrà un incontro rivolto alla cittadinanza con l’obiettivo di diffondere conoscenze salvavita e rafforzare la cultura della prevenzione.





Il programma è stato concordato con Gaetano Dipietro, già direttore della Centrale Operativa 118 Bari-BAT del Policlinico di Bari, professionista di grande esperienza nella gestione delle emergenze sanitarie e punto di riferimento a livello nazionale.





Interverranno:





Alberto Nerini, Amministratore Madonnina Life & Care

Gaetano Dipietro, Presidente ANSMI

Grazia Andidero, Responsabile Sezione Bari Crocerossine d’Italia ETS

Verio Lancianese, Presidente Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia





Istruttore:





Giovanni Dipietro, Direttore Centro di Formazione American Heart Association





Conclusioni:





Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale Crocerossine d’Italia ETS

Gaetano Dipietro





Ancora una volta, l’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari e l’Associazione Nazionale Sanità Militare di Bari uniscono le forze per promuovere un’iniziativa che testimonia il loro impegno nel servizio, nella formazione e nella diffusione dei valori di umanità e solidarietà.