Sinner re di Monte-Carlo: batte Alcaraz e torna numero 1 al mondo

MONTE-CARLO - Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Monte-Carlo e scrive una nuova pagina della sua carriera. L’azzurro ha battuto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3 al termine di due ore e un quarto di gioco, aggiudicandosi il primo grande titolo sul rosso e tornando così numero 1 del ranking mondiale.Una vittoria dal peso specifico enorme per il tennista italiano, che sullo storico scenario del Monte-Carlo Masters conferma la propria crescita anche sulla terra battuta, superficie che finora aveva rappresentato una delle sfide più complesse del suo percorso. La finale, intensa e combattuta nel primo set, si è poi indirizzata con maggiore decisione nel secondo parziale, dove Sinner ha imposto ritmo e continuità fino alla chiusura del match.Il successo contro Alcaraz, uno dei principali rivali della nuova generazione del tennis mondiale, consolida ulteriormente la leadership dell’altoatesino nel circuito ATP e segna un passaggio simbolico: la conquista del primo titolo “grande” sulla terra rossa.In seguito alla vittoria, per tutti i clienti di Sky Insider è prevista lunedì un’edizione speciale di “Circoletto Rosso”, la newsletter esclusiva di Sky dedicata al tennis, pensata per celebrare il ritorno di Sinner in vetta al ranking ATP e analizzare nel dettaglio il suo trionfo a Monte-Carlo.