Allerta vento forte e mareggiate al Sud: raffiche fino a burrasca anche in Puglia

BARI - Il Sud Italia sarà interessato da un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 e per le successive 24–30 ore, a causa dell’arrivo di intensi venti dai quadranti meridionali.

Le raffiche raggiungeranno intensità da forte a burrasca, con possibili episodi di burrasca forte, soprattutto nelle aree costiere e nei settori maggiormente esposti. Il fenomeno interesserà inizialmente le regioni insulari e tirreniche per poi estendersi progressivamente al resto del Mezzogiorno.

Le aree maggiormente coinvolte saranno la Sicilia e la Calabria, con successiva estensione alla Campania, alla Basilicata e alla Puglia. In tutte queste regioni sono attese condizioni di vento sostenuto con possibili criticità soprattutto lungo le coste.

Il rinforzo dei venti determinerà un progressivo aumento del moto ondoso, con mare da agitato a molto agitato e possibili mareggiate lungo i litorali esposti ai venti meridionali. Particolare attenzione è richiesta nelle zone costiere, dove l’azione del mare potrà provocare fenomeni di erosione e risalita delle onde sulle spiagge.

Si raccomanda massima prudenza nelle attività marittime e lungo le aree costiere, evitando la permanenza su moli, scogliere e zone esposte al moto ondoso. È inoltre opportuno mettere in sicurezza oggetti e strutture vulnerabili all’azione del vento.

La situazione resta in evoluzione e potrà essere aggiornata nelle prossime ore in base all’ulteriore intensificazione del sistema perturbato.