Bari, paura nel quartiere Carrassi: “Situazione fuori controllo dopo la sparatoria”

BARI - Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere Carrassi, a Bari, dopo il ferimento di un 19enne colpito da alcuni colpi di pistola nella serata di giovedì nei pressi di una sala giochi in viale della Repubblica. Un episodio che ha scosso profondamente la zona e che, secondo chi vive nel quartiere, rappresenta solo l’ultimo di una serie di fatti che stanno minando la tranquillità quotidiana.

“Abbiamo paura”, raccontano diversi abitanti, descrivendo un clima di crescente insicurezza. Negli ultimi mesi, infatti, si sarebbero moltiplicati episodi di degrado e disturbo, già segnalati alle forze dell’ordine. Tra questi, una denuncia risalente a fine febbraio, quando un gruppo di circa dieci giovani si sarebbe introdotto nell’androne di un palazzo poco prima della mezzanotte per consumare marijuana. Un fatto analogo sarebbe avvenuto anche nel mese precedente.

Non solo. Alcuni residenti riferiscono anche di scorribande notturne da parte di motociclisti che attraverserebbero le strade del quartiere ad alta velocità, talvolta contromano, creando situazioni di pericolo e disturbo nelle ore notturne.

La sparatoria di giovedì ha quindi acceso i riflettori su una situazione che, secondo i cittadini, richiede maggiore attenzione e controlli più serrati. Le segnalazioni sono già al vaglio degli investigatori, mentre cresce la richiesta di interventi concreti per ristabilire sicurezza e serenità in uno dei quartieri più popolosi della città.