Sinner travolgente a Monte-Carlo: Humbert battuto, azzurro agli ottavi del Masters 1000

MONTE CARLO - Debutto stagionale sulla terra rossa senza sbavature per Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Monte-Carlo approda agli ottavi di finale con una prestazione dominante.

L’azzurro, numero 2 del ranking ATP, ha superato con nettezza il francese Ugo Humbert (n.34 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Una partita a senso unico, nella quale Sinner ha imposto ritmo e profondità sin dai primi scambi, chiudendo il secondo set senza concedere giochi.

Con questo successo, Sinner si qualifica per gli ottavi, dove affronterà il vincente della sfida tra Tomas Machac e Francisco Cerúndolo.

Nel torneo arriva invece l’eliminazione per Luciano Darderi, battuto dal polacco Hubert Hurkacz.

Il Masters di Monte-Carlo prosegue con il grande tennis della stagione su terra rossa, trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.