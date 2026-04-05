Sport e inclusione: siglato a Taranto il protocollo d’intesa per le pari opportunità nella Lega Navale Italiana

TARANTO - Un nuovo passo verso la promozione delle pari opportunità nel mondo sportivo e nautico è stato compiuto a Taranto con la firma di un protocollo d’intesa tra la sezione locale della Lega Navale Italiana e la Consigliera di Parità della Provincia di Taranto.L’accordo è stato sottoscritto dal presidente della sezione tarantina della Lega Navale, il dott. Flavio Musolino, e dalla Consigliera di Parità, la dott.ssa Sabina Pontrelli, figura istituzionale impegnata nella promozione della parità di genere e nel contrasto alle discriminazioni sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 198/2006.Il protocollo si rivolge in particolare a donne, giovani e soggetti fragili, con l’obiettivo di favorire l’inclusione nelle attività sportive e formative della Lega Navale e promuovere la cultura della parità di genere nel settore nautico, rafforzando al contempo la presenza femminile nei ruoli tecnici e dirigenziali e garantendo ambienti sportivi più sicuri e inclusivi.L’intesa prevede lo sviluppo di programmi educativi e percorsi formativi per istruttori e operatori sportivi, insieme all’organizzazione di seminari, corsi ed eventi dedicati alla parità di genere. Sono inoltre previsti il monitoraggio delle eventuali discriminazioni nei corsi nautici, campagne di sensibilizzazione su molestie, violenza di genere e conciliazione vita-lavoro, oltre allo scambio di buone pratiche e dati sugli squilibri di genere.Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti per le scuole, con il coinvolgimento di associazioni sportive e istituti come i licei sportivi, al fine di promuovere tra i giovani una cultura del rispetto e dell’inclusione.Tra le iniziative più rilevanti rientra anche il progetto “Dragon Boat”, disciplina di canottaggio utilizzata per il benessere psico-fisico e la riabilitazione, in particolare delle donne operate al seno, realizzato in collaborazione con associazioni specializzate nel supporto e nella riabilitazione.Il protocollo avrà durata triennale, con possibilità di proroga mediante accordo scritto tra le parti, e punta a consolidare una collaborazione strutturata tra istituzioni e mondo sportivo per la promozione concreta delle pari opportunità sul territorio.