Maltempo, allerta gialla in Puglia: criticità su Bradano, Fortore e Sub-Appennino Dauno
In particolare, si segnalano condizioni di attenzione lungo i fiumi Bradano e Fortore, dove i livelli restano monitorati nonostante l’assenza di precipitazioni nelle ultime ore.
Permane inoltre una criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta del Sub-Appennino Dauno, area già interessata nei giorni scorsi da condizioni meteo avverse.
Per lo stesso intervallo temporale è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico anche sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.
Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle zone prossime ai corsi d’acqua e nelle aree soggette a possibili allagamenti o smottamenti. Monitoraggi costanti sono in corso per seguire l’evoluzione della situazione.