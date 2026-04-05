Maltempo, allerta gialla in Puglia: criticità su Bradano, Fortore e Sub-Appennino Dauno

BARI - Dalle ore 16:00 di oggi, 5 aprile 2026, e per le successive otto ore, permane una situazione di criticità idraulica ordinaria in alcune aree della Puglia, legata al transito dei deflussi nei principali corsi d’acqua.In particolare, si segnalano condizioni di attenzione lungo i fiumi Bradano e Fortore, dove i livelli restano monitorati nonostante l’assenza di precipitazioni nelle ultime ore.Permane inoltre una criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta del Sub-Appennino Dauno, area già interessata nei giorni scorsi da condizioni meteo avverse.Per lo stesso intervallo temporale è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico anche sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle zone prossime ai corsi d’acqua e nelle aree soggette a possibili allagamenti o smottamenti. Monitoraggi costanti sono in corso per seguire l’evoluzione della situazione.