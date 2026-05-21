A Nardò la conferenza stampa di Women for Progress 2026: sedici ambasciatrici da tutto il mondo

Sarà il Castello Acquaviva ad ospitare lunedì 1° giugno alle ore 10 la conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione di “Women for Progress – Donne a sostegno del mondo”, evento internazionale promosso dall’associazione culturale “In Progress” di Taranto.

L’iniziativa, in programma a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio al 7 giugno, vedrà la partecipazione delle sedici “Ambasciatrici del Progresso” provenienti da diversi Paesi, impegnate nella presentazione di progetti dedicati a salute, ambiente e diritti umani, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Tra le protagoniste anche Khrystma Siberth, vincitrice dell’edizione 2025, che ha realizzato in Brasile un progetto per garantire acqua potabile a 400 famiglie della comunità rurale di Vila Princesa, nel bacino del Rio delle Amazzoni.

Alla conferenza stampa prenderanno parte anche i gruppi scout AGESCI di Nardò, coinvolti in attività di reportage e comunicazione per raccontare i temi centrali dell’iniziativa e promuovere percorsi di partecipazione e sensibilizzazione tra i più giovani.

Dopo l’incontro con la stampa, le delegazioni internazionali visiteranno il centro storico della città messapica.

L’evento “Women for Progress” gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del patrocinio del Ministero del Turismo, oltre a quello del Comune ospitante.